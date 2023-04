Leben am Tagebau So ist mittlerweile die Lage in Lützerath

Auf dem Navigationssystem leuchtet der Ortsname „Lützerath“ auf: Ein paar Straßen und Gebäude sind auf der Karte zu sehen. Das Navi zeigt eine Route an, die über einen Feldweg führt. In den vielen Löchern auf dem Pfad hat sich Wasser gesammelt, mit dem Auto geht es nur langsam voran. Die Lichter des Baggers, der im Tagebau Garzweiler gräbt, strahlen in der Dämmerung. Doch als Lützerath auf dem Navi nur noch etwa 250 Meter entfernt liegt, ist plötzlich Schluss: Eine Schranke versperrt den Weg, rechts und links von ihr hindern Erdwälle Menschen daran, weiterzugehen. Die Straßen und Gebäude, die das Navi anzeigt, sind nicht zu erkennen. Und das liegt nicht an der Entfernung. Lützerath existiert schlicht nicht mehr. Nur das Navi hat das noch nicht gelernt.