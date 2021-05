Tag der Arbeit : So liefen die Demos zum 1. Mai in Köln, Berlin, Hamburg und anderswo

Berlin Linke und rechte Gruppierungen, Gewerkschaften und Gegner der Corona-Maßnahmen - überall in Deutschland wird zum Tag der Arbeit demonstriert. Auch in Köln war die Polizei bei gleich mehreren Veranstaltungen im Einsatz. In Berlin läuft zur Stunde die „revolutionäre 1. Mai-Demonstration“.



Zehntausende Menschen sind am 1. Mai in ganz Deutschland auf die Straßen gegangen. Veranstalter der Demonstrationen waren traditionell zum Tag der Arbeit die Gewerkschaften und linke Initiativen.

Aber auch rechte Gruppierungen und Kritiker der Corona-Maßnahmen trafen sich zu erlaubten wie auch unerlaubten Protesten.

Alleine der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) rief zum Tag der Arbeit in Dutzenden Städten zu Aktionen auf. Zum Beispiel zählte die Polizei in Frankfurt mehr als 3000 Teilnehmer bei der Kundgebung am Opernplatz, in Leipzig nahmen 500 Menschen an einem Fahrradkorso teil.

Kölner Polizei bei sechs Veranstaltungen im Einsatz

In Köln war die Polizei zwischen 11 und 17.30 Uhr zum Schutz von insgesamt sechs angemeldeten Versammlungen in der Kölner Innenstadt sowie in den Stadtteilen Deutz und Kalk im Einsatz. Zwei weitere Versammlungsanmeldungen hatten die Anmelder kurzfristig abgesagt. Der Großteil der Versammlungen verlief gemäß den von Stadt und Polizei erteilten Auflagen störungsfrei.

Bei einem Aufzug vom Friesenplatz in Richtung Alter Markt nahmen Einsatzkräfte gegen 13.30 Uhr auf der Pipinstrasse elf Versammlungsteilnehmer nach Angriffen auf Polizisten und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz in Gewahrsam. Durch den Einsatz kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Versammlungsteilnehmer setzten im Anschluss ihren Weg in Richtung Alter Markt fort und beendeten ihre Versammlung. Von dort aus formierten sich etwa 80 von ihnen zu einer Spontanversammlung "Gegen Polizeigewalt" und zogen zum Polizeipräsidium nach Kalk, wo sich die Versammlung auflöste.

Bei einer Demonstration auf der Deutzer Werft ahndete das Ordnungsamt der Stadt Köln Verstöße gegen die aktuellen Bestimmungen des Infektionsschutzes.

Tausende Menschen in Berlin auf den Straßen

In Berlin waren am Samstag Tausende auf den Straßen. Unter anderem protestierten rund 10.000 Rad fahrende Kapitalismuskritiker im Villenviertel Grunewald. Am anderen Ende der Stadt - in Lichtenberg - versammelten sich rund 200 Gegner der Pandemiemaßnahmen. Im Bereich um den Ostbahnhof lief am Nachmittag eine Kundgebung „für die Wiederbelebung der Kultur- und Clubszene“.

Nach Angaben der Polizei waren am Samstag in der Hauptstadt 5.600 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Bis zum frühen Nachmittag verliefen die Kundgebungen nach Polizeiangaben friedlich.

„Revolutionäre 1. Mai-Demonstration“ in Berlin mit Verspätung gestartet

In Berlin-Neukölln startete am Abend die sogenannte revolutionäre 1. Mai-Demonstration mit Verspätung. Der Zug mit Tausenden Teilnehmern wollte vom Hermannplatz nach Kreuzberg zum Oranienplatz laufen. Die Polizei sprach von bislang rund 5000 Teilnehmern. Beobachter gingen aber von weit mehr Teilnehmern aus. Linke und linksradikale Gruppen hatten zu dem Protest aufgerufen. Der Start hatte sich verzögert, weil Corona-Mindestabstände nicht eingehalten wurden. „Wir werden die Einhaltung der Mindestabstände und das Tragen des Mund-Nase-Schutzes weiter im Auge behalten“, twitterte die Polizei. Demnach waren auch einige Teilnehmer stark alkoholisiert.

In der riesigen Menge schwenkten Teilnehmer Fahnen, Transparente waren zu sehen. Aus Lautsprecherwagen erklang laute Musik und die Bitte der Veranstalter, Masken zu tragen und Abstand zu halten. „Seid solidarisch miteinander“, hieß es. Zu hören waren aber auch Rufe gegen die Polizei. Zudem wurden Feuerwerkskörper gezündet. Die Straßen waren zum Teil abgesperrt, viele Mannschaftswagen der Polizei waren postiert. Polizeipräsidentin Barbara Slowik hatte im RBB angekündigt, bei Verstößen gegen die Corona-Regeln würden Demonstrationen schnell aufgelöst. Auch gewalttätigen Ausschreitungen werde sofort begegnet.

Polizei löst Versammlung in Hamburg auf

In Hamburg löste die Polizei eine Versammlung vor der Roten Flora mit Wasserwerfern auf. Hunderte Menschen hatten sich am Nachmittag auf der Piazza vor dem linksautonomen Zentrum versammelt, ohne den Mindestabstand zu beachten. Nach mehrmaliger Aufforderung, den Platz zu verlassen, spritzten zwei Wasserwerfer die Straße frei.

Schon am Mittag wurde eine Demonstration mit laut Polizei rund 80 Linksextremisten zwischen Schanzenpark und U-Bahnhof Schlump gestoppt. Es kam vereinzelt zu Handgreiflichkeiten, als Beamte die Demonstranten aus der anarchistischen Szene von der Straße drängten. Eine Gruppe von mehr als 40 größtenteils schwarz gekleideten Demonstranten wurde wenig später in der Nähe der Messehallen von der Polizei eingekesselt. Sie seien in Gewahrsam genommen worden, sagte ein Polizeisprecher.

In Leipzig berichtete die Polizei von Böllerwürfen auf ihre Einsatzkräfte. Demnach waren rund 200 Teilnehmer einer vorherigen Kundgebung in Richtung des Stadtteils Connewitz gezogen. Mobile Aufzüge seien derzeit allerdings nicht erlaubt, sagte ein Polizeisprecher. Daher habe die Polizei dort Kräfte zusammengezogen. Aus einer Gruppe von 20 bis 30 Menschen seien Pyrotechnik und Gegenstände auf die Polizisten geworfen worden. Daraufhin seien mehrere Verdächtige festgesetzt worden.

In thüringischen Städten wurden vor Gerichten weiße Rosen als eine Reaktion auf das umstrittene Maskenurteil eines Weimarer Amtsrichters niedergelegt, zum Teil wurde der Familienrichter als „Verteidiger des Rechtsstaats“ bezeichnet. Er hatte Anfang April mit einem Beschluss die Maskenpflicht an zwei Schulen in Weimar ausgesetzt. Daraufhin wurden mehrere Anzeigen gegen ihn erstattet. Die Staatsanwaltschaft geht nun der Frage nach, ob der Jurist seine Zuständigkeit überschritten hat.

AfD veranstaltet Autokorso in Erfurt

An einem Autokorso in Erfurt, zu dem die Thüringer AfD am Tag der Arbeit aufgerufen hat, haben sich nach Polizeiangaben rund 240 Fahrzeuge beteiligt. An einem NPD-Aufzug in Greifswald nahmen laut Polizei etwa 170 Menschen teil, auch in Essen protestierte die Partei. Im sächsischen Plauen demonstrierte die rechtsextreme Kleinstpartei III. Weg, die Veranstalter mussten sich aber mit 25 Teilnehmern begnügen.

In Bayern fand die größte Demo des Tages auf Motorrädern statt. Rund 7500 Motorradfahrer demonstrierten in Nürnberg gegen mögliche Wochenend-Fahrverbote. Der Bundesrat hatte diese vor einem Jahr der Bundesregierung für besondere Konfliktfälle nahegelegt - also in Gemeinden, in denen die Bürger stark unter Motorradlärm leiden.

