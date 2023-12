Schusswaffengebrauch NRW-Polizei schoss 2023 weit über Tausend Mal

In Nordrhein-Westfalen haben Polizisten in den ersten neun Monaten dieses Jahres 1690 Mal die Schusswaffe eingesetzt, davon in fast allen Fällen gegen Tiere (1668 Mal) – etwa gegen ein bei einem Verkehrsunfall schwer verletztes Tier, das von seinem Leid erlöst werden musste. Ein Mensch wurde während eines Einsatzes erschossen, und es gab acht Verletzte, wie das Landesinnenministerium unserer Redaktion mitteilte. Damit scheint die Zahl der Schussabgaben zu steigen. Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr gab es 1951 Einsätze mit der Dienstwaffe (davon 1921 gegen Tiere), 13 Personen wurden dabei verletzt, vier Menschen starben.