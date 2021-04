Kostenpflichtiger Inhalt: „Qualität geht vor Showeffekt“ : So reagiert die CDU-Basis auf die Kanzlerkandidatur

Die Uhr vor der Bundeszentrale der CDU steht auf fünf vor zwölf. Die Entscheidung ist gefallen: Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union. Foto: dpa/Michael Kappeler

Bonn An der CDU-Basis in Bonn und der Region gibt es Freude, aber auch Enttäuschung über das Ende des Machtkampfs um die Kanzlerkandidatur. CDU-Chef Armin Laschet sei einer der am meisten unterschätzten Politiker, sagt etwa Guido Déus.