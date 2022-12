Weniger als viele Bundesfirmenchefs : So viel Gehalt verdient Kanzler Scholz im Jahr

Deutschlandweiter Vergleich : So viel kostet der Kartoffelsalat mit Würstchen in diesem Jahr Kartoffelsalat und Würstchen stehen bei vielen Deutschen an Weihnachten auf dem Menü. Doch die steigenden Preise bei Lebensmitteln machen auch vor dem Klassiker nicht halt. Wie viel die Menschen im regionalen Vergleich zahlen.