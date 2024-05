Die aktuelle Lage der Flugabwehr der Bundeswehr So wäre Deutschland für Angriffe aus der Luft gewappnet

Mit über hunderten Flugkörpern rückte der Iran am Morgen des 12. April an, darunter Marschflugkörper, langstreckengeeignete Drohnen und ballistische Raketen. Der Erfolg war mäßig – denn die Abwehr stand. Nach israelischen Angaben wurden im Verbund mit internationalen Luftwaffenverbänden 99 Prozent aller Flugkörper abgewehrt und eine vergleichsweise geringe Anzahl von rund 30 Menschen verletzt, Schäden an der Infrastruktur hielten sich in Grenzen.