Kampf gegen Kriminalität So will die SPD für mehr Sicherheit sorgen

Reagieren will die SPD-Fraktion damit auf zunehmende Gefahren durch organisierte Kriminalität, rechtsextreme und islamistische Gewalt sowie Hass und Hetze im Internet. Die SPD will das Positionspapier, das der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt, bei ihrer Fraktionsklausur an diesem Donnerstag und Freitag im brandenburgischen Nauen vorlegen.