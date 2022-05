CSU : Söder äußert sich zu Rücktritt von Generalsekretär Mayer

München Der plötzliche Rücktritt seines Generalsekretärs nach nur kurzer Amtszeit stellt CSU-Chef Markus Söder vor ungeahnte Probleme. Wer Nachfolger oder Nachfolgerin werden könnte, ist völlig offen.

Nach dem überraschenden Rücktritt von CSU-Generalsekretär Stephan Mayer will sich am Mittwochvormittag Parteichef Markus Söder öffentlich dazu äußern. Für 10.00 Uhr hat die CSU zu einem Pressestatement Söders in die CSU-Zentrale eingeladen.