ÖPNV : Söder für 365-Euro-Jahresticket im öffentlichen Nahverkehr

Berlin Bayerns Ministerpräsident fordert angesichts steigender Kosten auch die Verlängerung des Tankrabatts und „massive Steuersenkungen“. Mit der Ampel-Regierung geht er derweil hart ins Gericht.

„Mein Vorschlag wäre ein 365-Euro-Jahresticket für den gesamten öffentlichen Personennahverkehr in ganz Deutschland“, sagte Söder der „Bild am Sonntag“. „Der Tankrabatt muss über den kompletten Winter verlängert werden. Wenn dann noch ein Winter-Wohngeld für alle Haushalte, also auch für die Rentnerinnen und Rentner, hinzukäme, würde das den meisten Menschen spürbar helfen.“