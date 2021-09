Wahlkampf : Söder legt im Streit mit SPD nach

Parteivorsitzender Markus Söder beim CSU-Parteitag in Nürnberg. Foto: Daniel Karmann/dpa

Berlin Weniger als zwei Wochen vor der Bundestagswahl hält CSU-Chef Markus Söder an seiner fundamentalen SPD-Kritik fest. Ex-SPD-Chef Gabriel rechnet unterdessen mit einer Ampelkoalition.

Fakt sei: Ob Westbindung, Eintritt in die Nato und die Gründung der Bundeswehr unter Konrad Adenauer und Franz Josef Strauß - die SPD sei dagegen gewesen, sagte der bayerische Ministerpräsident der „Augsburger Allgemeinen“.

„Auch bei der Deutschen Einheit lag Oskar Lafontaine völlig daneben.“ Und schließlich sei die SPD gegen den Stabilitätspakt gewesen und habe stattdessen eine Schuldenunion in Europa gefordert. „Insofern ist an der These eine Menge Wahres.“