Union : Söder über Kanzlerkandidatur: „Helmut Kohl 2.0“ wäre unklug

München Nach dem Duell um die Kanzlerkandidatur der Union versprach Markus Söder volle Unterstützung für Armin Laschet. In einem Interview äußert er sich aber nicht nur positiv zu der Entscheidung.

„Es gibt keinen persönlichen Bruch zwischen uns, aber wir haben ein unterschiedliches Verständnis von Demokratie und Programm“, sagte der bayerische Ministerpräsident in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ (Samstag). Laschet hatte sich am Dienstag im Streit um die Kanzlerkandidatur gegen Söder durchgesetzt, woraufhin Söder ihm Rückendeckung ohne Groll und mit voller Kraft zugesagt hatte.

Auf die Frage, was sein Angebot für die Kandidatur von Laschets unterschieden habe, antwortete Söder der Zeitung: „Mir war klar, dass wir einen neuen Aufbruch brauchen für die Union. Ich glaube nicht, dass es klug ist, nach den progressiven Merkel-Jahren eine Politik „Helmut Kohl 2.0“ aus der Vergangenheit zu machen. Das wäre viel zu altmodisch. Keiner will die alte Union aus den 90er-Jahren zurück. Wir brauchen einen politischen New Deal statt Old School.“