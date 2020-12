Superwahljahr 2021 : Söder warnt vor Kanzlerkandidatenkür mitten in Corona-Krise

München Nach dem Corona-Jahr 2020 steht nach Silvester das Superwahljahr mit zig Landtagswahlen und der Bundestagswahl im September an. Für den CSU-Chef birgt der fließende Übergang Gefahren für die Union.

Söder ist anderer Ansicht. Die Politik sollte sich jetzt erstmal auf die Bekämpfung der Pandemie konzentrieren. „Für alles andere ist danach genügend Zeit,“ sagte der bayerische Ministerpräsident. „Es wäre mitten in der Pandemie meiner Meinung nach falsch. Erst nach dem Abklingen, beziehungsweise im Frühjahr, wenn wieder Land in Sicht ist, macht es Sinn, diese personelle Entscheidung zu treffen.“ Gegenüber einem Frühstart vor den Landtagswahlen im März sei er skeptisch. Am 14. März stehen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz Landtagswahlen an.