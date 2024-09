Bayern führt neue Regel ein Sollten Jugendoffiziere vor Schulklassen über die Bundeswehr informieren?

„Kriegstüchtig“ und „wehrhaft“ soll Deutschland werden – dieses Ziel hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vor dem Hintergrund der veränderten Sicherheitslage in Europa wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine immer wieder betont. Doch der Bundeswehr mangelt es an Nachwuchs – möglicherweise auch, weil junge Menschen in Deutschland seit der Aussetzung der Wehrpflicht in ihrem Alltag kaum noch Berührungspunkte mit der Truppe haben. Um ihre Sichtbarkeit zu erhöhen, setzt die Bundeswehr deshalb auf Jugendoffiziere. Diese Soldatinnen und Soldaten kommen an die Schulen und informieren dort über den Auftrag der Bundeswehr sowie sicherheitspolitische Zusammenhänge – bislang aber nur auf expliziten Wunsch und Einladung der Lehrerinnen und Lehrer.