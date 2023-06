Sonntagsfrage für NRW Starke Verluste für Grüne wegen Ampel-Politik

Geht es um die von außen wahrgenommene Durchsetzungsstärke, liegt die CDU klar vorne: 39 Prozent der Wahlberechtigten in NRW haben den Eindruck, dass Wüsts Christdemokraten in der neuen Landesregierung ihre politischen Vorstellungen am stärksten durchgesetzt haben. Nur zwölf Prozent glauben das von den Grünen. 27 Prozent meinen, dass beide Koalitionspartner gleichermaßen ihre politischen Vorstellungen in der neuen Landesregierung durchgesetzt hätten. 22 Prozent trauen sich in dieser Frage keine Einschätzung zu. Auffällig: In der Gruppe der Grünen-Anhänger gaben mit 43 Prozent ebenfalls die meisten an, dass sich die CDU mit ihren Positionen am stärksten durchsetzen konnte.