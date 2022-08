Inflattion : Sozialverband fordert Energiepreispauschale auch für Rentner

Sozialberatung in Bonn : Die Existenzangst unter Senioren in Bad Godesberg wächst In Bonn bieten acht Stützpunkte kostenlose Sozialberatung für Seniorinnen und Senioren an. Die Hilfegesuche nehmen zu. Hat die Pandemie die Altersarmut verstärkt? Wir haben in Godesberger Stellen nachgefragt.