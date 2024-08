Arbeit und Rente Sozialverband VdK warnt vor Spaltung der älteren Generation

Freude an der Arbeit steht laut Umfrage vor allem bei Akademikern (70,8 Prozent), Selbstständigen (70,8 Prozent) und Beamten (64,4 Prozent) als Motivation im Vordergrund dafür, auch im Ruhestand zu arbeiten. Und insgesamt geben in den ostdeutschen Bundesländern mehr Menschen als im Westen an, wegen unzureichender Rentenhöhe im Ruhestand arbeiten zu müssen.