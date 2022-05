Debatte : Späterer Renteneintritt: Scharfe Kritik an Vorschlag

Späterer Renteneintritt: Scharfe Kritik an Vorschlag

Später in Rente, um Inflation und Fachkräftemangel vorzubeugen? Der Vorschlag wird scharf kritisiert. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Das Renteneintrittsalter erhöhen, um dem Fächkräftemangel und der Inflation vorzubeugen? Ein Vorschlag von Ökonomen wird nun von verschiedenen Seiten heftig kritisiert.

Kühnert nimmt damit Bezug auf Forderungen, die Ökonomen in der „Bild“-Zeitung formuliert hatten. Dort wurde mit folgendem Zusammenhang argumentiert: Der demografische Wandel führe dazu, dass es weniger Arbeitskräfte gebe. So verschärfe sich der Wettbewerb um Fachkräfte und damit stiegen die Gehälter, was wiederum die Inflation anheize. Die Schlussfolgerung: Ein höheres Renteneintrittsalter führe zu mehr Arbeitskräften - und trete damit der Inflation entgegen.