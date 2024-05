Parteien Spahn: Bei Koalitionen nicht zuerst an SPD und Grüne denken

Auf die Frage, ob er in der Auseinandersetzung um die K-Frage mit ähnlichen Sticheleien Söders gegen Merz wie im Jahr 2021 gegen den damaligen CDU-Chef Armin Laschet rechne, sagte Spahn: „Jeder, den ich in Bayern und in Deutschland kenne in der Union, will, dass wir nächstes Jahr die Wahl gewinnen, dass wir die Ampel ablösen. Und jeder wird dabei mithelfen. Auch Markus Söder, da bin ich ganz sicher.“ Alle in der Führung der Union wollten den gemeinsamen Erfolg. „Wir wollen ab 2025 wieder den Kanzler stellen. Das muss der Korpsgeist sein. Und jeder, der nicht mithilft, dass das rüberkommt, der wird ein paar Fragen beantworten müssen.“