Corona-Pandemie : Spahn: Erstmals mehr als eine Million Impfungen an einem Tag

Berlin Das Impftempo in Deutschland nimmt immer mehr Fahrt auf. Inzwischen sind mehr als ein Viertel aller Bundesbürger vollständig geimpft. Und die Diskussion über mehr Rechte für Geimpfte geht weiter.

Die Corona-Impfungen in Deutschland kommen weiter voran. Gestern habe es erstmals mehr als eine Million Impfungen an einem Tag gegeben, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Auch Bundesratspräsident Reiner Haseloff (CDU) hatte gestern ins Spiel gebracht, die entsprechende Verordnung des Bundes schon in der nächsten Woche mit der Sitzung der Länderkammer am 7. Mai zu besiegeln. Die Bundesregierung plant bisher, dass das Kabinett die Pläne erst am nächsten Mittwoch auf den Weg bringt. Sie will sich aber bereits vor der Befassung im Kabinett mit Bundestag und Bundesländern verständigen, wie ein Sprecher erklärt hatte. Dies soll im Falle von Auflagen des Bundestags ein Hin und Her vermeiden und Zeit sparen.