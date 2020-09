Virologe aus Bonn : Hendrik Streeck „geschockt“ über Anfeindungen gegen Spahn

Professor Hendrik Streeck, Direktor des Institut für Virologie an der Uniklinik in Bonn. Foto: dpa/Federico Gambarini

Bonn Der Virologe Hendrik Streeck aus Bonn hat die Anfeindungen gegen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verurteilt. „Der Übergriff hat mich geschockt“, sagte Streeck am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Spahn war am Rande eines Wahlkampftermins in Bergisch Gladbach bei Köln von Demonstranten angefeindet und beschimpft worden. Nach Ministeriumsangaben wurde er nach der Veranstaltung am Samstag angeschrien und bespuckt. Die Bundesregierung und die CDU-Spitze haben den Vorfall verurteilt. Erst in der vergangenen Woche war Spahn bei einem Auftritt in Wuppertal gestört worden.