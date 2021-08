Corona-Pandemie : Spahn: Leiten neue Corona-Kennzahlen aus letzten Wellen ab

Berlin Die Inzidenz soll nicht mehr maßgebliche Kennzahl für die Einschätzung der Corona-Lage sein. Eine bessere Einschätzung soll auf Basis der Erfahrungswerte aus der letzten Welle erfolgen.

„Wir haben ja Erfahrungswerte aus dem letzten Winter, etwa aus Dezember, Januar, wo wir eine sehr, sehr starke Belastung in den Kliniken hatten“, sagte Spahn am Dienstag im Interview bei „Welt“. Gemeinsam mit den Ländern schaue man sich jetzt an, was die richtigen Kennziffern für weiteres Handeln seien. „Wir können sie ableiten aus den letzten zwei Wellen.“