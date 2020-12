Corona-Pandemie : Spahn: Voraussichtlicher Impfbeginn am 27. Dezember

Berlin In Deutschland und den anderen Staaten der Europäischen Union sollen die ersten Menschen ab 27. Dezember gegen Corona geimpft werden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bekräftigte diesen geplanten Impfbeginn am Donnerstag in Berlin. „Wir starten in Deutschland, so die Zulassung kommt, wenn es sich alles so entwickelt wie geplant - über den 21. und 23. Dezember erst die EMA, dann die Kommission -, am 27. Dezember auch die Europäische Union“, sagte Spahn. „Die anderen Länder wollen ab dem 27. Dezember beginnen können und beginnen.“