Kommentar zur Auslagerung von Asylverfahren nach Afrika Spahns Gedanken sind zynisch

Ruanda soll es also richten, oder vielleicht auch Ghana, auch ein paar nicht so beliebte Länder am Rande Europas kämen infrage: Jens Spahn macht Vorschläge, wie sich die illegale Einwanderung nach Europa stoppen ließe. Dass die ein wachsendes Problem ist, steht außer Frage. Die Lösungsvorschläge sind jedoch kaum zielführend. Es stellt sich die Frage, ob die CDU diese Debatten eigentlich ernst meint?