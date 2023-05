Heizungsgesetz SPD-Chefin pocht auf Einhaltung von Koalitionskompromissen

Esken appellierte an die Koalitionspartner, eine konstruktive Haltung und sachliche Kommunikation an den Tag zu legen. Es sei „natürlich nicht besonders hilfreich“, wenn die Grünen der FDP jetzt vorwürfen, sich wie eine Opposition mit Ministerämtern zu verhalten. „Ich bin überzeugt, dass wir in all den Fragen auch wieder zusammenkommen können“, betonte Esken. „Man darf die Dinge nicht überbewerten. Es ist eben ein Zusammenspiel der unterschiedlichen Kräfte mit unterschiedlichen Ideen und Interessen.“