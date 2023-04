SPD-Fraktionschef Mützenich im Interview „Die Kommunikation der Ampel-Koalition dazu war anfangs grottenschlecht“

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich dringt auf weitreichende Änderungen am geplanten Gesetz zum Heizungstausch. So soll es eine kostenfreie Pauschale für eine Energieberatung für Hausbesitzer geben, Menschen mit hohen Einkommen sollen von der Förderung ausgeschlossen werden und Mieter mehr Schutz erhalten. In einem anderen Bereich sieht er große Versäumnisse, die den Heizungstausch erschweren könnten. Mit Mützenich sprach Jan Drebes.