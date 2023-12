Kommentar zum SPD-Parteitag SPD-Parteitag startet mit Ruckrede

Darauf haben die Sozialdemokraten gehofft, das tat ihnen richtig gut. Lars Klingbeil hat mit seiner Bewerbungsrede für eine weitere Amtszeit als Parteivorsitzender den rund 600 Delegierten im Berliner Messesaal kräftig eingeheizt – anders als die Co-Vorsitzende Saskia Esken, die mit ihrer Rede hinter den Erwartungen zurückblieb. Zum Start des dreitägigen Parteitags hat Klingbeil den Genossen klargemacht, wohin die SPD steuern sollte: in die Mitte. Es dürfe in der Politik nicht darum gehen, ob jemand Auto fährt, Bratwurst isst oder mit dem Flieger einmal im Jahr nach Mallorca fliegt, so Klingbeil. „Lasst uns darauf konzentrieren, was wirklich wichtig ist“, donnerte er in den Saal. Es gehe um bezahlbare Mieten, um gute Löhne, um anständige Pflege und die beste Bildung für unsere Kinder. Er hat verstanden, dass mit Streit ums Gendern oder Veggie-Würste keine Wahlen zu gewinnen sind. Klingbeil traf mit seiner Rede auch einen Nerv, als er Empathie zeigte für diejenigen, die sich von politischen Debatten bereits abwenden, weil sie ihnen zu schrill geworden sind. Er wolle all jenen aus der Seele sprechen, die im Alltag engagiert sind, arbeiten gehen, nachmittags ihre Kinder betreuen, sich nebenbei auch noch um pflegebedürftige Angehörige kümmern. Klingbeil warnte davor, diese Menschen zu verlieren, weil sonst Minderheiten, die für die AfD stimmen, Oberhand gewinnen könnten.