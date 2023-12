Bundestag SPD schließt Haushaltsbeschluss vor Jahresende aus

Die Grünen-Bundestagsfraktion hält es im Streit um den Haushalt für wichtig, dass es sehr zeitnah zu einer politischen Einigung kommt, so eine Sprecherin der Fraktion. Im Falle einer Einigung könnten die parlamentarischen Beratungen in diesem Jahr so weit es geht fortgesetzt werden. „Es gibt Anforderungen an die parlamentarischen Verfahren, denen wir gerecht werden müssen und wollen. Insbesondere mit Blick auf eine ausreichende Beratungszeit von Gesetzesvorlagen. Die Menschen, Wirtschaft und Unternehmen in diesem Land brauchen Planbarkeit und Sicherheit.“