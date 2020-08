Sozialdemokraten : SPD-Spitze schlägt Scholz als Kanzlerkandidat vor

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in einer Sitzung des Deutschen Bundestages. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin Die SPD will Vizekanzler Olaf Scholz zu ihrem Kanzlerkandidaten küren. Das kündigte Parteichefin Saskia Esken am Montag auf Twitter an. Zuvor hatten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe und die „Bild“-Zeitung über die Personalie berichtet.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

© dpa-infocom, dpa:200810-99-109096/2

(dpa)