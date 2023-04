Bürgerschaft SPD und CDU starten in Bremen in heiße Wahlkampfphase

Gut vier Wochen vor der Bürgerschaftswahl sind SPD und CDU in Bremen in die heiße Wahlkampfphase gestartet. Unterstützung bekam Bürgermeister Andreas Bovenschulte am Mittwochabend vom Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (alle SPD). „Wir brauchen ein starkes Bremen für einen starken Norden“, sagte Bovenschulte bei einer Veranstaltung. „Lasst uns alles dafür tun, dass die SPD am 14. Mai als Sieger über die Ziellinie geht.“