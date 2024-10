SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück

Meinungsstark ist er seitdem geblieben. Kühnert trat für die SPD zuletzt in zahlreichen Talkshows an, äußerte sich dort aber bedachter und, so scheint es, schluckte für den Erfolg seiner Partei auch einiges runter. „Er hat entscheidend dazu beigetragen, dass es Stabilität in der SPD gab und er hat entscheidend dazu beigetragen, dass unsere Partei sich weiterentwickelt hat in den letzten Jahren“, betonte Klingbeil.