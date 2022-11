Sozialreform : SPD wirbt für Bürgergeld - Union begründet Zustimmung

Das Bürgergeld soll die größte Sozialreform der Ampel werden - und für Arbeitslose in Deutschland vieles besser machen. Foto: Marijan Murat/dpa

Berlin Das Bürgergeld soll „Hartz IV“ ersetzen. Damit es zum 1. Januar in Kraft treten kann, muss es noch in Bundestag und Bundesrat unter Dach und Fach gebracht werden.

Mast erläuterte, dass Bundestag und Bundesrat an diesem Tag zustimmen müssten, so dass das Bürgergeld zum 1. Januar in Kraft treten könne. Mit den Stimmen aller Fraktionen bis auf die der AfD wurde das Thema Bürgergeld kurzfristig auf die Tagesordnung des Plenums genommen.