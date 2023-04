Präsident der Ukraine Spekulationen über Deutschland-Besuch Selenskyjs im Mai

Um den internationalen Gästen eine Teilnahme zu ermöglichen, wurde der Termin für die Verleihung bereits verschoben. Sie wird nicht wie sonst an Christi Himmelfahrt (18. Mai) stattfinden, sondern vier Tage früher. Damit solle „eine Überschneidung mit einer relevanten Veranstaltung am Folgetag“ verhindert werden, teilte die Stadt Aachen mit. Gemeint ist der G7-Gipfel im japanischen Hiroshima, der am 19. Mai - dem Tag nach Christi Himmelfahrt - beginnt. Um pünktlich anzukommen, muss man aus Europa schon am Vortag abfliegen. An dem Gipfel nehmen unter anderen von der Leyen, Scholz und Macron teil.