Anne-Frank-Vergleich : Staatsanwaltschaft ermittelt nach Auftritt von Elfjähriger bei „Querdenker“-Demo

Karlsruhe Nach dem Anne-Frank-Vergleich einer Elfjährigen bei einer „Querdenker“-Demonstration in Karlsruhe hat die Staatsanwaltschaft Vorermittlungen aufgenommen. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Dienstag.

Ob der Vergleich mit Anne Frank strafrechtlich relevant sei, müssten Staatsanwaltschaft und Staatsschutz prüfen. Ferner werde auch eine mögliche Kindeswohlgefährdung geprüft, so der Polizeisprecher. Möglicherweise sei das Kind, dass noch nicht strafmündig ist, von Erziehungsberechtigten oder anderen Personen instrumentalisiert worden. An der Demonstration der Initiative „Querdenken 721“ hatten am Samstag nach Schätzungen der Polizei etwa 1.000 Personen teilgenommen.

Anne Frank schrieb ihr Tagebuch zwischen 1942 und 1944 in einem Versteck in Amsterdam. In dieser Zeit lebte sie mit ihrer Familie und vier weiteren Personen in einer im Hinterhaus verborgenen Wohnung auf engstem Raum. Im August 1944 wurden sie entdeckt und deportiert. Das Mädchen starb 1945 im Alter von 15 Jahren im Konzentrationslager Bergen-Belsen.