Im Rhein-Sieg-Kreis gescheitert : Staatskanzleichef Liminski tritt in Köln für CDU an

NRW-Staatskanzlei-Chef Nathanael Liminski : Schattenmann im Rampenlicht Der in Sankt Augustin aufgewachsene NRW-Staatskanzlei-Chef Nathanael Liminski strebt das Direktmandat in einem neuen Rhein-Sieg-Landtagswahlkreis an. In NRW hat das Landtagsmandat eine besondere Bedeutung.