Migration Städtetag: Flüchtlingsgipfel muss Ergebnisse bringen

Dennoch pochen die Länder weiter auf mehr Geld aus Berlin. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte dem „Spiegel“, die Ampel-Koalition lasse Kommunen und Länder im Stich. „Es fehlt an ausreichender finanzieller Hilfe, an Unterkünften durch den Bund und an einer geordneten Steuerung der Zuwanderung.“