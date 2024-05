Gesundheit Start für neuen Qualitäts-Atlas für Kliniken

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz erklärte, sicherlich wollten Menschen über das Leistungsangebot und die Qualität Bescheid wissen. „Doch dem Klinik-Atlas fehlen entscheidende Angaben“, sagte Vorstand Eugen Brysch der Deutschen Presse-Agentur. „Die Qualität der Patientensteuerung in der Klinik wird nicht erfasst.“ Nach wie vor mangele es an verbindlichen Leitlinien und Bewertungsfaktoren, die die Arbeit am und mit dem Patienten in den Blick nehmen.