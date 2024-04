Türkei-Aufenthalt ab Montag Steinmeier setzt bei Türkei-Besuch politisches Zeichen

Lokalpolitiker gehörten bei Besuchen deutscher Bundespräsidenten in der Türkei bisher nicht zur ersten Reihe der Gesprächspartner. Bei der Reise von Frank-Walter Steinmeier in dieser Woche wird das anders sein. Gleich zu Beginn seines ersten Aufenthaltes in der Türkei seit seinem Amtsantritt vor sieben Jahren kommt Steinmeier am Montag mit dem Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu zusammen. Imamoglu ist spätestens seit dem Sieg der Opposition bei den Kommunalwahlen Ende März der aussichtsreichste Herausforderer von Präsident Recep Tayyip Erdogan.