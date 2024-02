Zwei Jahre in der zweiten Amtszeit Frank-Walter Steinmeier: Der rastlose Präsident

Zum zweijährigen Jubiläum am Dienstag ist der Bundespräsident nicht im Schloss Bellevue, nicht einmal in Deutschland. Frank-Walter Steinmeier begann am Montagvormittag einen zweitägigen Staatsbesuch in der Republik Zypern. Eine Premiere, denn es ist der erste offizielle Besuch eines deutschen Staatsoberhauptes bei dem EU-Partner. Steinmeier will damit die enge und zuverlässige Partnerschaft mit dem Insel-Staat würdigen, der vor 20 Jahren Mitglied der Europäischen Union wurde, heißt es aus dem Präsidialamt.