Jahrestag des Ukraine-Krieges : Steinmeier lädt ins Schloss Bellevue

Berlin Die Spitze des deutschen Staates zeigt Solidarität mit der Ukraine. Einen Redebeitrag zum Jahrestag der Invasion soll es auch von Selenskyj geben. Deutschlandweit sind Demonstrationen geplant.

Aus Solidarität mit dem von Russland völkerrechtswidrig angegriffenen Land soll vor dem Schloss Bellevue, am Reichstag und an anderen zentralen Gebäuden in Berlin die ukrainische Flagge gehisst werden. In der Hauptstadt und in vielen anderen Städten Deutschlands wurden aus Anlass des Jahrestags Demonstrationen angemeldet. Gegenüber der russischen Botschaft in Berlin soll ein in der Ukraine zerstörter russischer Panzer vom Typ T-72 als Zeichen des Protests aufgestellt werden.