Wahlen Steinmeier und Kollegen: Mit EU-Wahl Freiheit verteidigen

Die Wahlen zum Europäischen Parlament finden vom 6. bis 9. Juni statt, in Deutschland wird am 9. Juni gewählt. Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl ist traditionell eher gering. 2019 hatte sie in der EU bei 50,7 Prozent gelegen. In Deutschland gaben damals 61,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab und damit ein deutlich höherer Anteil als bei vorherigen Wahlen.