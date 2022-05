Parteien : Stephan Toscani soll neuer CDU-Chef im Saarland werden

Stephan Toscani trat schon mit 15 Jahren in die CDU ein. Foto: Oliver Dietze/dpa

Saarbrücken Nach einer bitteren Niederlage bei der Landtagswahl im März will Tobias Hans den Parteivorsitz im Saarland abgeben. Womöglich wird er von einem der erfahrensten Politiker des Bundeslandes abgelöst.

Der Jurist könnte am 28. Mai auf einem Landesparteitag in Eppelborn als Nachfolger von Noch-Parteichef Tobias Hans gewählt werden. Hans hatte nach der krachenden Niederlage der CDU bei der Landtagswahl am 27. März angekündigt, den Parteivorsitz abzugeben.