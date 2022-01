Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche : „Die Grenzen des Erträglichen sind erreicht“

Irme Stetter-Karp ist die neue Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK). Foto: picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka

Interview Düsseldorf Es gibt in der Kirche immer noch ein gewisses Misstrauen gegenüber der Moderne, sagt die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp. Sie erzählt im Gespräch, über die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche und ob eine Reform in dieser Instiution möglich ist.