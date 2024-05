Haushalt Steuereinbruch droht Haushaltsstreit in Ampel zu verschärfen

„Was ich angesichts der exorbitanten politischen Wünsche fast mantraartig wiederhole, liegt jetzt schwarz auf weiß vor“, sagte der FDP-Politiker in Berlin. Neue finanzielle Spielräume gebe es absehbar nicht. „Das Ergebnis der Steuerschätzung zerstört also die Illusion all derjenigen, die vielleicht vermutet haben, dass das Geld einfach so vom Himmel fällt“.