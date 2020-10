Schwarzbuch : Steuerzahlerbund rügt staatliche Geldverschwendung

Diese weitgehend überflüssige Brücke in Baden-Württemberg schaffte es in das vom Bund der Steuerzahler vorgestellte Schwarzbuch. Foto: Uwe Anspach/dpa

Berlin Gehen Bund, Länder und Kommunen zu sorglos mit dem Geld der Bürger um? In seinem neuen Schwarzbuch weist der Bund der Steuerzahler auf Projekte hin, bei denen das Geld der Steuerzahler vermeintlich verschwendet wird.

In seinem „Schwarzbuch“ listet der Steuerzahlerbund 100 Beispiele für Verschwendung auf. Bund, Länder und Kommunen seien in zahlreichen Fällen sorglos mit dem Geld der Bürger umgegangen, kritisiert der Verband. Als Beispiele wurden etwa eine historische Brücke genannt, die überhaupt nicht mehr benutzt wird, ein Luxushotel auf dem Bonner Petersberg, das dem Bund gehört und hohe Verluste einfährt, eine angeblich energieautarke Disco der Bundesregierung, in der allein durch Tanzbewegungen genug Strom für den Betrieb produziert werden sollte - was aber nicht funktionierte.