Beschlussentwurf : Stiko empfiehlt Affenpocken-Impfung für Risikogruppen

Berlin Die Ständige Impfkommission empfiehlt bestimmten Menschen eine Impfung gegen Affenpocken. Unterdessen steigen die Fallzahlen in Deutschland weiter.

Erster Infektionsfall in Bonn : Affenpocken in Bonn: Mann verbrachte Urlaub in Spanien Die Bonner Uniklinik hat am Donnerstag ihren ersten Fall von Affenpocken diagnostiziert. Der Krankheitsverlauf des betroffenen Mannes verläuft bisher mild.

Die Empfehlung veröffentlichte die Stiko. Der Beschlussentwurf der Empfehlung muss nun noch in ein sogenanntes Stellungnahmeverfahren mit den Bundesländern und beteiligten Fachkreisen, ist also noch keine endgültige Empfehlung.

Bislang 113 Infektionen in Deutschland

Hintergrund der Empfehlung ist die seit einigen Wochen ungewöhnliche Häufung von Affenpocken-Infektionen in zahlreichen Ländern Europas. In Deutschland sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts mit Stand Donnerstag 131 Infektionen registriert worden, bisher ausschließlich bei Männern. Am Vortag waren es 113. In der EU sei der Pockenimpfstoff Imvanex zugelassen, der auch zum Schutz vor Affenpocken eingesetzt werden könne, schreibt die Stiko in ihrer Mitteilung.