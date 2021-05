Kinder und Jugendliche : Stiko will sich mit Impf-Bewertung sehr beeilen

Stiko will sich mit Impf-Bewertung sehr beeilen

Berlin Vor dem Impfgipfel hat die Stiko noch keine Empfehlung für die Corona-Impfung von Kindern und Jugendlichen herausgegeben. Man wolle Vorsicht walten lassen - aber sich auch sehr beeilen.

In der Frage der Impfung von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren gegen Covid-19 will die Ständige Impfkommission (Stiko) bis in etwa anderthalb Wochen ihre Bewertung abschließen.