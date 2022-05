Verdi : Streik-Ausweitung im Sozial- und Erziehungsdienst angedroht

Berlin „Im Moment streiken wir sehr gezielt tageweise“, sagt Verdi-Chef Werneke. Doch dabei wird es nicht bleiben, wenn es bei den Tarifverhandlungen keinen Durchbruch gibt.

Verdi-Chef Frank Werneke kündigte anhaltende Ausstände für den Fall an, dass eine laufende Tarifrunde Mitte Mai keinen Durchbruch bringt. „Im Moment streiken wir sehr gezielt tageweise, in der Hoffnung, dass sich die Arbeitgeber endlich bewegen“, sagte Werneke dem Fernsehsender „Welt“. „Gelingt das nicht am dritten Verhandlungstermin werden wir die Streiks ausweiten“, sagte der Verdi-Chef mit Blick auf die Verhandlungen für den kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst. Die dritte Runde findet am 16. und 17. Mai in Potsdam statt. In mehreren Bundesländern sind am Mittwoch Warnstreiks geplant.