Warnstreik im Nahverkehr : Wie der Streik am Donnerstag Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis trifft

Im Nahverkehr in Bonn wird an diesem Donnerstag gestreikt. Foto: Benjamin Westhoff

Düsseldorf/Bonn Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat erneut zu einem flächendeckenden Warnstreik im Nahverkehr von Nordrhein-Westfalen aufgerufen. Auch Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis sind davon betroffen.

In Bonn treten Bus- und Bahnfahrer der Bonner Stadtwerke an diesem Donnerstag von Betriebsbeginn bis Betriebsende erneut in den Streik. Die Gewerkschaft Verdi teilte mit, sie gehe davon aus, dass Busse und Bahnen in den Depots blieben. Auch Mitarbeiter der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB), die auf den Stadtbahnlinien 16 und 18 zwischen Bonn und Köln verkehren, nehmen teil. Die Verkehrsbetriebe im Umland, RSVG und RVK, haben bislang noch keine Teilnahme ihrer Mitarbeiter an den Streiks angekündigt.