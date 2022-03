Proteste am Dienstag : Verdi ruft bundesweit zum Streik in Kitas und Schulen auf

Düsseldorf Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft für Dienstag, 8. März, bundesweit zum Streik in Sozial- und Erziehungsberufen auf. Das wird in NRW viele kommunale Kitas treffen. Eltern schwanken zwischen Daumendrücken und Verzweiflung.

„Die letzten Vorbereitungen in den Bezirken in NRW laufen für den ersten Streiktag am 8. März 2022 zur Tarifrunde der kommunalen Beschäftigten der Kitas, der sozialen Dienste, der Behindertenhilfe und der Ganztagsschulen“, teilt Verdi mit. Neben Demos und Kundgebungen in verschiedenen Städten seien Aktionen und Diskussionsveranstaltungen geplant. So wollen Streikende in Münster einen roten Teppich ausroll en und Merkmale ihres Berufsfeldes ins Licht rücken, in Dortmund ist ein stiller Protest vorgesehen.