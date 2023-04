Bundesregierung Streit in Ampel-Koalition um künftige China-Strategie

In der Ampel-Koalition ist offener Streit über den künftigen Kurs gegenüber China ausgebrochen. Grünen-Politiker kritisierten ein Strategiepapier des konservativen SPD-Flügels, in dem dieser vor einer „Anti-China“-Strategie warnt. Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch sagte der Deutschen Presse-Agentur: „China ist Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale zugleich - das anzuerkennen ist Grundlage einer ernstzunehmenden China-Politik. In der SPD scheint das in Teilen nach wie vor nicht angekommen zu sein.“ Die Verweigerung, Realitäten zu sehen, habe Deutschland und Europa in gefährliche Abhängigkeit von Russland gebracht. „Es wäre fahrlässig diese historischen Fehlentscheidungen nun in der China-Politik zu wiederholen.“